2 órája

Máshol piros figyelmeztetés, de Vasban nem csak a hőség miatt adtak ki riasztást

Címkék#előrejelzés#időjárás#hőség

Mutatjuk, hogy milyen időre lehet számítani a hét utolsó napján térségünkben.

Vaol.hu

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint folytatódik a döntően derült, napos, száraz idő, de az északkeleti határ közelében és északnyugaton gomolyfelhők képződhetnek, melyekből délután néhol zápor, zivatar kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd a többfelé megélénkülő nyugatias szél estefelé északira fordul. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 33 és 39 fok között várható. Késő estére 24 és 32 fok közé hűl le a levegő.

Időjárás: a hőség miatt az egész országban különböző mértékű riasztásokat adtak ki
Időjárás: a hőség miatt az egész országban különböző mértékű riasztásokat adtak ki
Forrás: HungaroMet

Időjárás: kánikula, hőség és zivatarok

A HungaroMet szinte az ország egész területére különböző szintű figyelmeztetéseket adott ki a hőség miatt, van olyan vármegye, ahol a legmagasabb harmadfokú riasztás van érvényben, Vasban egyelőre elsőfokú. Viszont Vas azon kevés vármegyék egyike, ahová nem csak egy, hanem két időjárási jelenség miatt is elsőfokú, vagyis citromsárga riasztást adtak ki. A hőség mellett a zivatarok veszélyeire is figyelmeztetnek térségünkben. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. Mint írják, vasárnap még az ország nagy részén 25 fok felett, a középső országrészben 27 fok felett, délkeleten 29 fok közelében alakulhat a napi átlaghőmérséklet. Vasárnap lesz olyan település, ahol eléri a hőmérő higanyszála a 40 fokot is. A délutáni, esti órákban egy hidegfront hatására az északkeleti illetve a nyugati határszél közelében kis eséllyel előfordulhat egy-egy zivatar viharos (60-75 km/h) széllökés kíséretében.

Zivatarok veszélyei miatt csak kevés vármegyére adtak ki figyelmeztetést
Forrás: HungaroMet

Orvosmeteorológia

Folytatódik a kánikula. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást - írja a koponyeg.hu

 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
