1 órája

A lehűlés után szerdától ismét vissztér a kánikula Vas vármegyébe

Címkék#kánikula#nyár#időjárás

Mutatjuk, milyen időre lehet számítani szerdán vármegyénkben.

Vaol.hu

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint száraz időre és sok napsütésre számíthatunk a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Napközben ismét többfelé megélénkül a déli, délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű. Késő estére 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.

Időjárás: bekopogtat a kánikula Vas vármegyébe
Időjárás: bekopogtat a kánikula Vas vármegyébe
Fotó: Szendi Péter

Időjárás: ismét kopogtat a kánikula

A HungaroMet egyelőre nem adott ki semmilyen figyelmeztetést Vas vármegyére. Hiába indult hűvösen a szerda reggel, ismét kopogtat térségünk ajtaján a kánikula, ugyanis délután újra 30 fok fölé kúszik a hőmérő higanyszála. 

Orvosmeteorológia

Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki - írja a koponyeg.hu.

