Mínusz ‎1,9 fokos fagyot mértek Magyarországon - Megbolondult az időjárás?

Mi történik mostanában az időjárással, tehetjük fel sokszor a kérdést, ha csak az elmúlt időszak szélsőségeit vesszük alapul. Itt az újabb szokatlan furcsaság. A ME Földrajz-Geoinformatika Intézet csütörtökre virradóra újra fagyos reggelt rögzített a Mohos-töbörben, ezzel már a szezon 29. fagyos reggelét regisztrálták - ráadásul már a harmadik augusztusban, ami azért tényleg nem mindennapos dolog - írja cikkében az Időkép

Megbolondult az időjárás? Mínuszokat mértek augusztusban
Fotó: Szendi Péter

Mint írják, hajnali fél 6 után pár perccel -2,7 fokkal állt be a bükki töbörben a minimum, de egyébként hazánk más részein sem volt túl meleg, sok helyen 10 fok alá mentünk.

Időjárás térségünkben:

Az elmúlt hetek eddig adósai maradtak a nyári időjárással, de most ez is megváltozik, ugyanis bekopogtat a kánikula térségünkbe a hétvégén. Minderről Pétervári Tibort, a HungaroMet szombathelyi észlelőjét kérdeztük még hét elején, mérései pedig ezúttal is pontosnak bizonyultak. Szólt arról is: ahogy egyre rövidülnek a nappalok és hosszabbodnak az éjszakák, egyre nagyobb lesz a hőingás - akár 15 fokos különbséget is tapasztalhatunk egy napon belül. Ezeket lehetett is tapasztalni az elmúlt napokban is. 

 

