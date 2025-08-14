Időjárás: napos, száraz idő lesz pénteken

Folytatódik a felhőtlen, napos, száraz idő, legfeljebb pénteken napközben lehet helyenként kevés gomolyfelhő az égen. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13, 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal frissítőbb, míg vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken, nagyobb városokban melegebb lehet az időjárás a hajnali órákban. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 33, 38 fok között várható - írja a met.hu.