augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi időjárás

2 órája

Fel kell készülni a szélsőségekre! - ilyen ősz vár ránk az előrejelzések szerint

Címkék#csapadék#időjárás#ősz

Elsőre jól hangzik, valójában számos veszélyt rejteget. Megjelent az őszi időjárás - előrejelzés. A szakemberek szerint ideje felkészülni a szélsőségekre.

Vaol.hu

A legfrissebb előrejelzések alapján az idei szeptembertől novemberig tartó időszak nemcsak a tavalyinál, hanem az elmúlt évtizedek átlagánál is melegebb lehet Közép-Európában, köztük Magyarországon is. A hőmérséklet 1–2,5 Celsius-fokkal haladhatja meg a megszokott értékeket, és ezzel együtt több csapadék is érkezhet – írja a koponyeg.hu. Az őszi időjárás számos veszélyt is tartogat. 

időjárás
Időjárás: enyhe, de csapadékos ősz jön az előrejelzések szerint
Fotó: Szendi Péter

A száraz tél és az aszályos nyár után bizony nagy szüksége is lenne a talajnak a csapadékra, de a gyakori atlanti ciklonok miatt nemcsak tartós esőzésekre, hanem hirtelen, nagy intenzitású záporokra is számítani kell. Ezek rövid idő alatt okozhatnak villámárvizeket, és a szántóföldeken is gondot jelenthet a rövid idő alatt lezúduló túl sok nedvesség. 

Őszi időjárás: szélsőségeket is hozhat

A cikk rámutat arra is: az átlagnál melegebb ősz miatt a nyár szinte észrevétlenül nyúlik tovább, ez az emberi szervezetre is hatással lehet. A tartós meleg befolyásolhatja az immunrendszer felkészülését a hidegebb hónapokra, és meghosszabbíthatja az allergiaszezont, ami különösen a parlagfűre érzékenyeknek jelent rossz hírt.  

A háttérben a Csendes-óceánon zajló La Niña-jelenség állhat. A szakértők figyelmeztetnek: bár az enyhébb ősz elsőre kedvezőnek tűnhet, az időjárás gyors változása miatt érdemes felkészülten várni a következő hónapokat – a hirtelen lehűlés vagy egy extrém esőzés bármikor bekövetkezhet. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu