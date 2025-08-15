Fel kell készülni a szélsőségekre! - ilyen ősz vár ránk az előrejelzések szerint

A legfrissebb előrejelzések alapján az idei szeptembertől novemberig tartó időszak nemcsak a tavalyinál, hanem az elmúlt évtizedek átlagánál is melegebb lehet Közép-Európában, köztük Magyarországon is. A hőmérséklet 1–2,5 Celsius-fokkal haladhatja meg a megszokott értékeket, és ezzel együtt több csapadék is érkezhet – írja a koponyeg.hu. Az őszi időjárás számos veszélyt is tartogat.

Időjárás: enyhe, de csapadékos ősz jön az előrejelzések szerint

Fotó: Szendi Péter

A száraz tél és az aszályos nyár után bizony nagy szüksége is lenne a talajnak a csapadékra, de a gyakori atlanti ciklonok miatt nemcsak tartós esőzésekre, hanem hirtelen, nagy intenzitású záporokra is számítani kell. Ezek rövid idő alatt okozhatnak villámárvizeket, és a szántóföldeken is gondot jelenthet a rövid idő alatt lezúduló túl sok nedvesség.

Őszi időjárás: szélsőségeket is hozhat

A cikk rámutat arra is: az átlagnál melegebb ősz miatt a nyár szinte észrevétlenül nyúlik tovább, ez az emberi szervezetre is hatással lehet. A tartós meleg befolyásolhatja az immunrendszer felkészülését a hidegebb hónapokra, és meghosszabbíthatja az allergiaszezont, ami különösen a parlagfűre érzékenyeknek jelent rossz hírt.

A háttérben a Csendes-óceánon zajló La Niña-jelenség állhat. A szakértők figyelmeztetnek: bár az enyhébb ősz elsőre kedvezőnek tűnhet, az időjárás gyors változása miatt érdemes felkészülten várni a következő hónapokat – a hirtelen lehűlés vagy egy extrém esőzés bármikor bekövetkezhet.