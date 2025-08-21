augusztus 21., csütörtök

Időjárás: Ruhákat beszedni! Ez a szörny közelít felénk

Címkék#Savaria Karnevál#Savaria Történelmi Karnevál#időjárás

Lehet, hogy a karnevál kezdetét nagyon megnehezíti az időjárás, erre kell számítani.

Vaol.hu

A Kőszegi Időjárás Előrejelzés hivatalos közösségi oldalán azt írta, a napsütés hatására egyre több zápor, zivatar képződik az érkező légörvény előterében.

Nem kedvez az időjárás a karneválnak.
Nem kedvez az időjárás a karneválnak.
Forrás: Kőszegi Időjárás Előrejelzés

Időjárás a Savaria Történelmi Karneválon

Ezek egyelőre helyi jelleggel fordulhatnak elő a délután folyamán, kezdetben délen, délnyugaton, később az északi, északkeleti tájakon. Jól látható a radarképen hogy Horvátországban és Szlovéniában már az említett ciklon hatására kiterjedt záporok, zivatarok alakultak ki, ez késő délutántól, estétől lesz hatással az időjárásunkra, többfelé, nagyobb területen alakulnak ki, akár rendszerbe szerveződve záporok, zivatarok.

Zivatarokat apróbb szemű jég, hirtelen lehulló nagyobb mennyiségű csapadék, és átmeneti szélerősödés kísérheti. A Karnevál 2025-ös hivatalos megnyitója csütörtökön este 20:00-kor kezdődik, azonban az időjárás, lehet, hogy keresztbe fog tenni a programoknak.

 

