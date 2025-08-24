Kegyes lesz az idő a karneválozókhoz vasárnap, hétfőtől pedig visszatérőben a kánikula

Így alakul az időjárás Szombathelyen és környékén. Nagyrészt napos, gomolyfelhős időben lesz részünk, csapadék nem valószínű. Kora estére kiderül az ég, de az Alpokaljára vastagabb felhőtömbök sodródhatnak be. Legfeljebb ezek árnyékolhatják be vasárnap a Savaria Karnevál záróceremóniáját. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Késő estére 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet -írja a met.hu előrejelzése.

Forrás: Szendi Péter

Időjárás: visszatérőben a kánikula

A Lukas névre keresztelt ciklon mögött átlag alá hűlt a levegő, de ez nem tart sokáig. Hétfőtől ismét melegedés kezdődik, a hét közepére visszatérhet a kánikula. Gomolyfelhős, napos, száraz időre számíthatunk a következő napokban.