1 órája
Kegyes lesz az idő a karneválozókhoz vasárnap, hétfőtől pedig visszatérőben a kánikula
Így alakul az időjárás Szombathelyen és környékén.
Forrás: Szendi Péter
Így alakul az időjárás Szombathelyen és környékén. Nagyrészt napos, gomolyfelhős időben lesz részünk, csapadék nem valószínű. Kora estére kiderül az ég, de az Alpokaljára vastagabb felhőtömbök sodródhatnak be. Legfeljebb ezek árnyékolhatják be vasárnap a Savaria Karnevál záróceremóniáját. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Késő estére 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet -írja a met.hu előrejelzése.
Időjárás: visszatérőben a kánikula
A Lukas névre keresztelt ciklon mögött átlag alá hűlt a levegő, de ez nem tart sokáig. Hétfőtől ismét melegedés kezdődik, a hét közepére visszatérhet a kánikula. Gomolyfelhős, napos, száraz időre számíthatunk a következő napokban.
Savaria Karnevál 2025
- Esőre áll Szombathelyen? Hamarosan kezdődik a felvonulás, ezt mutatja a radarkép
- Minikarnevál a Gayer parkban - Pónifogatos hintó vezette a sort a gyerekfelvonuláson - fotók
- Nem tévesztett célt Kassai Lajos a Savaria Karneválon - fotók
- Tógában, kosárlabdával, gyerekkel, lángossal - így karneváloznak városunk közszereplői
- Falco-Bajnokok tere: idén már harmadszorra a karneválon - fotók