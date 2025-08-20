Ilyen időjárásra készüljenek a karneválozók!

Különböző modellek különböző mennyiséget jósolnak, de csütörtökön és a pénteki nap első felében nagy eséllyel várható csapadék. Nagy szükség is lenne az esőre, tombol a szárazság az ültetvényeken - mondta Pétervári Tibor, a HungaroMet helyi észlelője. Kitért arra is, milyen időjárás várható a Savaria karneválon.

Kiderült, milyen időjárás lesz a Savaria karneválon

Forrás: Szendi Péter

Karneváli időjárás: lehetett volna rosszabb is

Sokáig úgy tűnt, elmossa az eső az az idei Savaria karnevált, mostanra azonban javultak a kilátások. A péntek esti felvonulásra már nem várható eső, a hétvégén pedig gomolyfelhős, mérsékelten meleg, későnyárias idő lesz – tudtuk meg. A maximumok jellemzően 23-25 fok között alakulnak, az élénk szél miatt pedig nem lesz nagy különbség az éjszakai és a nappali órák hőmérséklete között.