Egyelőre kitart a strandidő, de a hét második felében már nem lesz ilyen szerencsénk

Így alakul az időjárás Szombathelyen és környékén kedden. A met.hu előrejelzése szerint gomolyfelhős, napos időre van kilátás. Estére a gomolyfelhők leépülnek, kiderül az ég. Csapadék nem lesz. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között várható. Késő estére 14 és 24 fok közé hűl le a levegő. 

Forrás: Szendi Péter

Átlagos, nyári időjárásra számíthatunk, azonban már elkezdődik a melegedés folyamata. Marad a gomolyfelhős, napos idő, majd a hét közepén egy frontálzóna élesedik ki térségünkben, ami főként csütörtökön és pénteken többfelé okozhat csapadékot.

 

