Időjárás
2 órája
Élénk széllökéseket ígérnek csütörtökre - Így alakul az időjárás Vasban
Mutatjuk, hogy alakul az időjárás Szombathelyen és környékén. Túlnyomóan derült, illetve főként reggel fátyolfelhős időre van kilátás. Csapadék nem várható. A Dunántúlon a délkeleti, a Dunától keletre az északkeleti, keleti szelet kísérik olykor élénk lökések - olvasható a met.hu előrejelzésében.
Időjárás Szombathelyen és környékén
A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
