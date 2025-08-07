Élénk széllökéseket ígérnek csütörtökre - Így alakul az időjárás Vasban

Mutatjuk, hogy alakul az időjárás Szombathelyen és környékén. Túlnyomóan derült, illetve főként reggel fátyolfelhős időre van kilátás. Csapadék nem várható. A Dunántúlon a délkeleti, a Dunától keletre az északkeleti, keleti szelet kísérik olykor élénk lökések - olvasható a met.hu előrejelzésében.

Forrás: VN/archív

Időjárás Szombathelyen és környékén

A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.