Kellemes tavaszias idővel indul a hét Vas megyében

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint, hétfő estig a nyugat felől érkezett vastagabb felhőzet napközben szakadozik, gomolyosodik, közben máshol is gomolyfelhők képződnek, amelyek szétterülnek, így helyenként továbbra is előfordulhatnak erősen felhős időszakok. Északkeleten egy-egy helyen nem kizárt záporeső. Estére elkezd csökkenni a felhőzet. A nyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű. Késő estére 9 és 17 fok közé hűl le a levegő.

Hétfői időjárás Vasban.

Fotó: Unger Tamás / Forrás: VN/archív

Hétfői időjárás Vas megyében

Délelőtt 19 fok körüli hőmérsékletre kell számítani a megyében, közepesen felhős, mérsékelt széllel. Délután maximum 25 fok lesz, míg estére 18 fokra hűl a hőmérséklet, kissé felhős, mérsékelt széllel.