Különleges időjárási jelenségek tűntek fel a sivatagi poros levegőben Egyházasrádócon

A HungaroMet hivatalos közösségi oldalán közzétette, hogy munkatársuktól kaptak a csütörtöki nap során Egyházasrádócról sivatagi poros időjárási képeket. Az elsőn úgynevezett Bishop-gyűrű látható, a többin pedig Tyndall-sugarak.

Időjárás: Szaharai por és viharos szél közelít felénk

Forrás: Shutterstock

Milyen időjárási jelenség a Bishop-gyűrű?

A Bishop-gyűrű a koszorú jelenséghez hasonlóan alakul ki, fontos különbség azonban, hogy amíg az előbbinél a Nap, vagy a Hold fénye a felhőkben található vízcseppeken szenved elhajlást, addig a Bishop-gyűrű esetében mindez a levegőben található vulkáni aeroszol-, vagy sivatagi porszemcséken következik be. Első alkalommal, 1883-ban a Krakatau vulkán kitörése kapcsán Sereno Bishop Hawaii-n szolgáló lelkész írta le a jelenséget, róla kapta a nevét - írja a legkoroptika.hu.

Mik a Tyndall-sugarak?

Az időjárási jelenség viszonylag gyakori hazánkban. Gomolyfelhős időben megfigyelhetjük, hogy a felhő Nappal ellentétes oldalán világos és sötét színű sávok váltakoznak legyezőformát alakítva ki. Magyarázata, hogy a felhő által árnyékolt területekről nem érkezik hozzánk szórt fény, így ott sötétebb sávokat látunk, míg ahová a fény akadálytalanul juthat el, ott világosabb sávok jelentkeznek.