Kisebb lehűlés után újra kopogtat a kánikula Vas vármegye ajtaján

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint derült vagy felhőtlen, zavartalanul napos, száraz idő várható. A déli, délkeleti szél helyenként - nagyobb eséllyel Sopron térségében - megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között várható. Késő estére általában 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Ez pedig azt jelenti, hogy ismét elkezd visszatérni a kánikula.

Időjárás: újra betör a kánikula Vas vármegyébe is

Kánikula Vasban is

A HungaroMet egyelőre nem adott ki semmilyen figyelmeztetést Vasra, de ez csak a szerdai napra igaz, ugyanis csütörökre már vármegyénkre is érvényben van riasztás, mégpedig elsőfokú, vagyis citromsárga a hőség veszélyei miatt. Szerdán a legmagasabb hőmérséklet 33 fok lesz, ami csütörtökön már 36 fokra emelkedik majd fel.