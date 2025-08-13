augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Kisebb lehűlés után újra kopogtat a kánikula Vas vármegye ajtaján

Címkék#kánikula#időjárás#hőség

Mutatjuk, milyen időre lehet számítani szerdán vármegyénkben.

Vaol.hu
Kisebb lehűlés után újra kopogtat a kánikula Vas vármegye ajtaján

Időjárás: újra betör a kánikula Vas vármegyébe is

Forrás: Shutterstock

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint derült vagy felhőtlen, zavartalanul napos, száraz idő várható. A déli, délkeleti szél helyenként - nagyobb eséllyel Sopron térségében - megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között várható. Késő estére általában 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Ez pedig azt jelenti, hogy ismét elkezd visszatérni a kánikula. 

Időjárás: újra betör a kánikula Vas vármegyébe is
Időjárás: újra betör a kánikula Vas vármegyébe is
Forrás: Shutterstock

Kánikula Vasban is

A HungaroMet egyelőre nem adott ki semmilyen figyelmeztetést Vasra, de ez csak a szerdai napra igaz, ugyanis csütörökre már vármegyénkre is érvényben van riasztás, mégpedig elsőfokú, vagyis citromsárga a hőség veszélyei miatt. Szerdán a legmagasabb hőmérséklet 33 fok lesz, ami csütörtökön már 36 fokra emelkedik majd fel. 

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűni - írja a koponyeg.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu