Kiadták a piros riasztást, pokoli hőség tarolja le a hétvégét

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint döntően derült, napos, száraz idő várható, de az északkeleti határ közelében előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között várható. Késő estére 22 és 29 fok közé csökken a hőmérséklet. Vas vármegyét szombaton még csak kóstolgatja a kánikula.

Időjárás: berobban a kánikula, van ahova már piros riasztást adtak ki vasárnap

Forrás: HungaroMet

Ez már a kő kemény kánikula

Nemrég arról számoltunk be, hogy csütörtökön hajnalban mínusz ‎1,9 fokos fagyot mértek Magyarországon. És a szélsőséges időjárás nem ér véget, sőt folytatódik, ugyanis a következő napokban viszont berobban a kánikula az országban, ami pokoli hőséget hoz magával. A HungaroMet vasárnapra másodfokú riasztást is elrendelt több vármegyére, sőt, van ahova a legmagasabb harmadfokút, vagyis a pirosat is kiadták, Vasban egyelőre elsőfokú figyelmeztetésről van szó.

A következő napokban a legszárazabb, legforróbb nyári idővel kell számolnunk. Szombaton és vasárnap már most is 33–40 fok között alakulnak a napi maximumok, és éjjel sem jön igazi felfrissülés: a hőmérséklet sok helyen 20 fok felett marad, de még a leghűvösebb hajnalokon is alig csökken 15 fok alá. Az ország jelentős részén eléri vagy meghaladja majd a 38 fokot a napi csúcsértéket - tájékoztat előrejelzésében a koponyeg.hu.

Orvosmeteorológia

Folytatódik a kánikula. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást - írja a koponyeg.hu.