augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Kiadták a piros riasztást, pokoli hőség tarolja le a hétvégét

Címkék#kánikula#előrejelzés#időjárás

Mutatjuk, milyen időre lehet számítani a hétvégén. Visszatér a kánikula, de nem is akárhogy.

Vaol.hu
Kiadták a piros riasztást, pokoli hőség tarolja le a hétvégét

Időjárás előrejelzés: jön a forróság.

Forrás: Getty Images

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint döntően derült, napos, száraz idő várható, de az északkeleti határ közelében előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között várható. Késő estére 22 és 29 fok közé csökken a hőmérséklet. Vas vármegyét szombaton még csak kóstolgatja a kánikula. 

Időjárás: berobban a kánikula, van ahova már piros riasztást adtak ki vasárnap
Időjárás: berobban a kánikula, van ahova már piros riasztást adtak ki vasárnap
Forrás: HungaroMet

Ez már a kő kemény kánikula

Nemrég arról számoltunk be, hogy csütörtökön hajnalban mínusz ‎1,9 fokos fagyot mértek Magyarországon. És a szélsőséges időjárás nem ér véget, sőt folytatódik, ugyanis a következő napokban viszont berobban a kánikula az országban, ami pokoli hőséget hoz magával. A HungaroMet vasárnapra másodfokú riasztást is elrendelt több vármegyére, sőt, van ahova a legmagasabb harmadfokút, vagyis a pirosat is kiadták, Vasban egyelőre elsőfokú figyelmeztetésről van szó.

A következő napokban a legszárazabb, legforróbb nyári idővel kell számolnunk. Szombaton és vasárnap már most is 33–40 fok között alakulnak a napi maximumok, és éjjel sem jön igazi felfrissülés: a hőmérséklet sok helyen 20 fok felett marad, de még a leghűvösebb hajnalokon is alig csökken 15 fok alá. Az ország jelentős részén eléri vagy meghaladja majd a 38 fokot a napi csúcsértéket - tájékoztat előrejelzésében a koponyeg.hu.

Orvosmeteorológia

Folytatódik a kánikula. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást - írja a koponyeg.hu

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu