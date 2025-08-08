Berobban a kánikula, pokoli hőség jön

augusztus 8., péntek

Jobb lesz felkészülni, mutatjuk mit tartogat az időjárás a következő napokban. Visszatér a kánikula, de nem is akárhogy.

Nemrég arról számoltunk be, hogy csütörtökön hajnalban mínusz ‎1,9 fokos fagyot mértek Magyarországon. Az általunk kérdezett szakértő már hétfőn elmondta érdeklődésünkre, hogy ezekben a napokban kifejezetten nagy lesz a hőingás. És a szélsőséges időjárás nem ér véget, sőt folytatódik, ugyanis a következő napokban viszont berobban a kánikula az országban, ami pokoli hőséget hoz magával. A HungaroMet vasárnapra már másodfokú riasztást is elrendelt több vármegyére, Vasban egyelőre elsőfokú figyelmeztetésről van szó. 

Begúgja az ajtót a kánikula

A következő napokban a legszárazabb, legforróbb nyári idővel kell számolnunk. Szombaton és vasárnap már most is 33–40 fok között alakulnak a napi maximumok, és éjjel sem jön igazi felfrissülés: a hőmérséklet sok helyen 20 fok felett marad, de még a leghűvösebb hajnalokon is alig csökken 15 fok alá. A HungaroMet vasárnapra már narancssárga figyelmeztetést adott ki, mivel az ország jelentős részén eléri vagy meghaladja a 38 fokot a napi csúcsérték - tájékoztat előrejelzésében a koponyeg.hu.

Hétfőtől szerdáig sem jön megváltás: a nap gyakorlatilag zavartalanul süt majd, csak minimális gomolyfelhőzet jelenhet meg. Bár néhol elszórtan előfordulhat egy-egy gyenge zápor, ezek nem lesznek képesek enyhíteni a tartós hőséget.

További részleteket a koponyeg.hu cikkében ITT olvashat! 

 

 

