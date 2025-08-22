Karnevál időjárás: a figyelmeztetés még érvényben van péntekre, de hamarosan jön a változás

Karnevál időjárás: A HungaroMet hivatalos közleménye szerint péntekre is érvényben van Vas megyében a figyelmeztetés zivatar miatt.

Karnevál időjárás pénteken.

Forrás: HungaroMet

Figyelmeztetés

Az éjféli órákig a délkeleti, keleti országrész fölött egy zivataros zóna vonul át, majd az éjszaka második felében, az elvonuló rendszer mögött az Alföldön néhol további zivatarok alakulhatnak ki. Emellett még kisebb eséllyel az északnyugati, északi tájakon is megdörrenhet az ég. A cellákat elsősorban intenzív csapadék (10-25 mm), illetve szélerősödés (40-60 km/h) kísérheti, de eleinte délen még apróbb szemű jég (<1-2 cm) sem teljesen kizárt.

Pénteken elsősorban a Dunától keletre alakulhatnak ki néhol zivatarok. A zivatarokat viharos (~60-75 km/h) széllökések, intenzív csapadék (15-25 mm), esetleg elvétve felhőszakadás (>30 mm), minimális eséllyel apróbb szemű jég (< 1-2 cm) kísérheti.

Savaria Karnevál időjárás pénteken

A HungaroMet előrejelzése szerint pénteken a felhőzet továbbhalad délkelet felé, estére már inkább csak az ország keleti felén fordulhatnak elő borongós területek. Másutt északnyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, és kisüt a nap. Reggel még főként az ország északnyugati, északi felén fordul elő zápor, zivatar, majd a csapadék súlypontja kelet, délkelet felé tevődik, míg északnyugat felől csökken a csapadékhajlam. Estére, késő estére keleten is eláll az eső. Többfelé megerősödik az északnyugati, északi szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 fok között alakul, ennél pár fokkal hűvösebb az északi tájakon, míg melegebb a Viharsarokban lehet.

Vasban így alakul az időjárás

Hajnalban 16 fok körül lesz a hőmérséklet, esős, borult idővel. Délelőtt már akár 20 fok is lehet, közepesen felhős, záporos idővel. Délután változás jön, az eső abbamarad és 24 fok körül lesz a hőmérséklet kevés felhővel. Estére derült 19 fok körüli idő várható.