Lukas ciklon - Milyen idő lesz holnap? Annyit elárulunk: hőgutát nem kapsz szombaton

Hőgutát nagy eséllyel senki nem kap. A Lukas ciklon hátoldalán folytatódik a hűvösebb levegő beáramlása hazánkba, melynek utánpótlása a hétvégén sem szűnik meg.

Lukas ciklon - Szombaton a naposabb délelőttöt követően, délután sok gomolyfelhő képződik, melyek felhősebb periódusokat okozhatnak. Hőgutát nagy eséllyel senki nem kap. Pénteken még keleten egyre kevesebb helyen valószínű gyenge eső, záporeső, estére, késő estére ott is megszűnik a csapadék - írja a HungaroMet. 

Lukas ciklon
Lukas ciklon: Szombaton nem dőlnek meg a melegrekordok
Forrás: VN-archív

A Lukas ciklon hátoldalán folytatódik a hűvösebb levegő beáramlása

Éjszakára fokozatosan mérséklődik, gyengül a légmozgás, majd szombaton az északnyugati, nyugati szelet kísérik többfelé élénk, helyenként erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de helyenként ennél hidegebb is lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 26 fok között valószínű. 

