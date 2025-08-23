Esőre áll Szombathelyen? Hamarosan kezdődik a felvonulás, ezt mutatja a radarkép

Hamarosan kezdődik a Savaria Karnevál szombat esti felvonulása, de eléggé lóg az eső lába. Mit mutat a radarkép?

Savaria Karnevál: 2019-ben elkélt az esernyő.

Fotó: Horváth Balázs / Forrás: VN/archív

Savaria Karnevál: így alakul az időjárás

Hagyományokhoz hűen szombat este is megrendezésre kerül a Savaria Karnevál jelmezes felvonulása, azonban az eső már csöppent Szombathelyen. Az idokep.hu radarjai szerint valami valóban mocorog Szombathely felett, de riasztást egyelőre nem adtak ki és a szervezők sem jelezték, hogy elmaradna a felvonulás. Amennyiben bármelyik változna, frissítjük cikkünket.