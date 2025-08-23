Savaria Karnevál 2025
14 perce
Esőre áll Szombathelyen? Hamarosan kezdődik a felvonulás, ezt mutatja a radarkép
Így alakulhat az időjárás.
Hamarosan kezdődik a Savaria Karnevál szombat esti felvonulása, de eléggé lóg az eső lába. Mit mutat a radarkép?
Forrás: idokep.hu
Savaria Karnevál: így alakul az időjárás
Hagyományokhoz hűen szombat este is megrendezésre kerül a Savaria Karnevál jelmezes felvonulása, azonban az eső már csöppent Szombathelyen. Az idokep.hu radarjai szerint valami valóban mocorog Szombathely felett, de riasztást egyelőre nem adtak ki és a szervezők sem jelezték, hogy elmaradna a felvonulás. Amennyiben bármelyik változna, frissítjük cikkünket.
