Savaria Karnevál 2025

14 perce

Esőre áll Szombathelyen? Hamarosan kezdődik a felvonulás, ezt mutatja a radarkép

Címkék#Szombathely#Savaria Karnevál#radarkép

Így alakulhat az időjárás.

Vaol.hu
Esőre áll Szombathelyen? Hamarosan kezdődik a felvonulás, ezt mutatja a radarkép

Hamarosan kezdődik a Savaria Karnevál szombat esti felvonulása, de eléggé lóg az eső lába. Mit mutat a radarkép?

Forrás: idokep.hu

Hamarosan kezdődik a Savaria Karnevál szombat esti felvonulása, de eléggé lóg az eső lába. Mit mutat a radarkép?

savaria karnevál
Savaria Karnevál: 2019-ben elkélt az esernyő.
Fotó: Horváth Balázs / Forrás: VN/archív

Savaria Karnevál: így alakul az időjárás

Hagyományokhoz hűen szombat este is megrendezésre kerül a Savaria Karnevál jelmezes felvonulása, azonban az eső már csöppent Szombathelyen. Az idokep.hu radarjai szerint valami valóban mocorog Szombathely felett, de riasztást egyelőre nem adtak ki és a szervezők sem jelezték, hogy elmaradna a felvonulás. Amennyiben bármelyik változna, frissítjük cikkünket.

 

Savaria Karnevál 2025

