Karneváli időjárás: bizonytalan kezdet után szebb kilátások

Az esti órákban újabb záporok, zivatarok várhatóak. A nagy kérdés az, hogy hány órára érnek ide. A Kőszegi Időjárás előrejelzés ezt jósolja a Savaria karnevál idejére.

Forrás: VN/archív

Fotó: Horváth Balázs

– Folyamatosan nézzük a radarképet, kapjuk az előrejelzést az Országos Meteorológia Szolgálattól. A ma estével kapcsolatban nem vagyunk túl optimisták, még kivárunk, nyilatkozta a vaol.hu-nak Grünwald Stefánia, a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Hozzátette: a Savaria karnevál 20 órás megnyitója talán nincs veszélyben, kérdéses viszont a 21.30-ra hirdetett Tüzes Játék.  

Fotó: Szendi Péter

Kiadós csapadék érkezik a Savaria karnevál nyitónapján

A Kőszegi Időjárás Előrejelzés azt írja, a délután második felétől, estétől nyugat felől többfelé alakul ki zápor, helyenként zivatar. Ezekből a záporokból, zivatarokból már jelentős, helyenként kiadósabb csapadék hullik. Zivatarok környezetében szélerősödés, felhőszakadás intenzitású csapadék, és minimális eséllyel kisebb méretű jégeső fordul elő. Az alapszél mérsékelt, gyenge marad. Délutánra 23-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. 

A koponyeg.hu előrejelzése szerint a hét további napjain már nem valószínű csapadék, mérsékelten meleg, de száraz lesz a karneváli időjárás.  

 

