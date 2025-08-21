Karneváli időjárás: bizonytalan kezdet után szebb kilátások

– Folyamatosan nézzük a radarképet, kapjuk az előrejelzést az Országos Meteorológia Szolgálattól. A ma estével kapcsolatban nem vagyunk túl optimisták, még kivárunk, nyilatkozta a vaol.hu-nak Grünwald Stefánia, a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Hozzátette: a Savaria karnevál 20 órás megnyitója talán nincs veszélyben, kérdéses viszont a 21.30-ra hirdetett Tüzes Játék.

Csapadék érkezhet a Savaria karnevál nyitóestéjén

Fotó: Szendi Péter

Kiadós csapadék érkezik a Savaria karnevál nyitónapján

A Kőszegi Időjárás Előrejelzés azt írja, a délután második felétől, estétől nyugat felől többfelé alakul ki zápor, helyenként zivatar. Ezekből a záporokból, zivatarokból már jelentős, helyenként kiadósabb csapadék hullik. Zivatarok környezetében szélerősödés, felhőszakadás intenzitású csapadék, és minimális eséllyel kisebb méretű jégeső fordul elő. Az alapszél mérsékelt, gyenge marad. Délutánra 23-25 fokig emelkedik a hőmérséklet.

A koponyeg.hu előrejelzése szerint a hét további napjain már nem valószínű csapadék, mérsékelten meleg, de száraz lesz a karneváli időjárás.