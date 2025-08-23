Derűlátó karneváli időjárás: egy-egy záport leszámítva semmi sem állhat a jókedv útjába

Így alakul az időjárás a Savaria Karnevál harmadik napján a HungaroMet előrejelzése szerint.

Így alakul az időjárás a Savaria Karnevál harmadik napján

A nap első felében a keleti, északkeleti harmadban és a nyugati tájakon lehet kissé több a felhő, délután viszont másutt is sok gomolyfelhő képződhet, amelyek a napsütést zavarhatják. Az esti órákban azonban határozott felhőzetcsökkenés kezdődik. Csapadék az ország legnagyobb részén nem várható, legfeljebb az északkeleti, illetve a nyugati, délnyugati határ közelében fordulhat elő egy-egy zápor. Ismét erőre kap az északnyugati, nyugati szél, amelyet többfelé kísérik élénk, helyenként erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Késő estére többnyire 9 és 19 fok közé hűl le a levegő.