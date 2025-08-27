Időjárás - Szaharai por és viharos szél közelít felénk

Estig az északnyugati, északi határvidék közelében még előfordulnak felhősebb tájak, majd többnyire derült vagy fátyolfelhős, száraz időre számíthatunk, de csütörtökön a magasabb légrétegekben érkező szaharai por miatt egyre szűrtebbé válhat a napsütés. A délies szelet szerdán élénk, csütörtökön már többfelé erős, az Észak-Dunántúlon helyenként viharos lökések kísérik - írja a HungaroMet.

Szaharai por és viharos szél közelít felénk

Szaharai por, és ami még várható

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között valószínű, ennél az Észak-Dunántúlon és a magasabban fekvő részeken lehet melegebb idő, a hidegre hajlamos helyeken pedig alacsonyabb értékeket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 30 és 35 fok között alakul.