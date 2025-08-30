augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Szombati időjárás: Esős és szeles idővel búcsúzik a nyár utolsó szombatja

Mutatjuk, milyen időjárásra kell számítani szombaton. Ez lesz a szombati időjárás.

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, a HungaroMet veszélyjelzést adott ki szombatra Vas megyére zivatar miatt. Mutatjuk, milyen lesz a szombati időjárás.

vihar, Szombati időjárás Vasban.
Szombati időjárás Vasban.
Forrás: VN-archív

Szombati időjárás 

A HungaroMet előrejelzése szerint, szombaton az ország terültén alapvetően felhős idő várható, az időszakosan vékonyodó, szakadozottá váló felhőzet mellett inkább csak kevés napsütés lehet. Átmenetileg csökken a csapadékhajlam, majd főleg a Dunántúlon és a középső országrészben újra egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is lehet. A Tiszántúlon inkább csak estétől növekszik határozottan a csapadék esélye. 

Többfelé megélénkül, olykor megerősödhet a délies szél, amely a nap második felében a Dunántúlon egyre nagyobb területen északnyugatira fordul. Zivatarok környezetében azonban átmenetileg erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet délután általában 26 és 34 fok között valószínű, azonban a tartósabban felhős, csapadékosabb vidékeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 16 és 22 fok közé hűl le a levegő.

Időjárás Vas megyében

Szombaton délelőtt 23 fok körüli lesz a hőmérséklet és erősen felhős, élénk északkeleti széllel. Délután maximum 28 fokra kell számítani, bőséges esővel és élénk széllel. Estére 19 fok körülire csökken a hőmérséklet, az eső és az élénk szél továbbra is megmarad.

