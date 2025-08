Úgy tűnik, pénteken este vármegyénket is eléri a zivatar, a vihar, a jégeső

Jön a vihar? Gyülekeznek, fejlődnek a gomolyfelhők az Alpokalja nyugati, északnyugati határvidékein. Eleinte csak helyi jelleggel, később, várhatóan 18-21 óra környékén már nagyobb területen is kialakulhat főként zápor, helyenként zivatar - írja a Kőszegi Időjárás Előrejelzés. A zivatarokat, erősebb záporokat átmeneti szélerősödés, apróbb méretű jég, és kis területen intenzív csapadék kísérheti.

Vármegyénket is eléri a zivatar, a vihar, a jégeső

Forrás: VN-archív

Vihar - Az első cellák Sopron és környékén, később pedig a délebbi tájakon fordulhatnak elő egyre növekvő számban.

A Hungaromet közzétette a szombati előrejelzést. E szerint szombat hajnalban északnyugaton a záporok mellett egy-egy zivatar előfordulhat. Késő délutántól nyugat felől egyre többfelé kell számítani zivatarokra, melyek a Dunántúlon akár rendszerbe is szerveződhetnek, és köztük heves zivatar is előfordulhat. A zivatarokat általában intenzív csapadék (15-25 mm), viharos szél (65-75 km/h), apróbb szemű jég (~ 1-2 cm) kísérheti. Az ország nyugati, északnyugati harmadában egy-egy heves zivatar is kialakulhat felhőszakadás (> 25-30 mm), erősen viharos szél (> 80-90 km/h) és nagy méretű jég (> 2-3 cm) kíséretében.

Délkeleten a napi középhőmérséklet 25 fok körül alakulhat.