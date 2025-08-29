Brutális vihar tart felénk - nem viccel az időjárás, zivatar, viharos szél és szupercella is kilátásban van

A Kőszegi Időjárás Előrejelzés hivatalos közösségi oldalán osztotta meg, hogy pénteken a délután folyamán csak egy-egy helyen látszik helyi zápor, zivatar, de ekkor már többször lesz erősen felhős az ég és lassan érkezik a vihar.

Érkezik a vihar Vas megyébe.

Forrás: Szendi Péter

Pénteken este, késő este, várhatóan 19-23 óra között délnyugatról egy csapadéksáv vonul fel, záporokokkal, zivatarokkal a határhoz közel. Ez érintheti a térséget, valamint ennek előterében pattanhatnak ki konvektív gócok is.

Szupercella, zivatar és vihar is jöhet Vasba

Péntek estére egész jó paraméterek mutatkoznak hevesebb zivatarok kialakulására, ezek szupercellás zivataroknak kedveznek, viszont az esetlegesen kevés nedvesség miatt ez mit sem ér majd, egyszerűen hiányozhat egy hozzávaló és nem történik semmi, és ott van még ez a homokos réteg is ami befolyásolhatja az eseményeket.

Ha lesz hevesebb zivatar, azt jégeső (2-4 cm) viharos szél, és kis területen felhőszakadás intenzitású csapadék kísérheti. Fontos megjegyezni hogy ilyen fajta zivatar csak kis területen fordulhat elő, a térség nagy részén záporok, mérsékelt zivatarok lehetnek, már ha kialakulnak.

Szombat reggelre ez a csapadéksáv levonul, átmenetileg a felhőzet is felszakadozik. A hidegfront felhőzete majd a délutáni órákban érkezik meg. Ebből délutántól egészen az esti órákig számíthatunk záporra, zivatarra, helyenként esőre is. Sok múlik a zivatarok szempontjából a túl korán befújó talajfront hatásán. Erre szombaton a délelőtt második felétől van esély.

Ha a délelőtt folyamán befut a talajfront akkor az stabilizálja a légkört, ebben az esetben délutánra csak helyenként, főleg a térség déli-délkeleti részén fordulhat elő zápor, zivatar, a térség északi részén csak alig, vagy egyáltalán nem fordul elő csapadék.

Forrás: Kőszegi Időjárás Előrejelzés

Vasárnapi időjárási kilátások

Vasárnap már átvonul a front, aznap csapadék már nem várható, és felszakadozik a felhőzet. A modellek közül a kettő nagy, globál modell számol csapadékkal felénk (GFS, ECMWF) a rövidtávú modellek szinte teljesen szárazak. Sok múlik a szél erősségén, főleg középszinten.