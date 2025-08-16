Ahol lepcsap a vihar ott erős szél és jégeső is lesz sok esővel

augusztus 16., szombat

Energia van bőségesen a légkörben, nedvesség csak nyomokban, ennek megfelelően még csak egy-egy helyen alakulhat ki vihar, zápor, zivatar a vasi térségben

A száraz légprofil miatt a zivatarok fő kísérőjelensége a viharos szél lehet, minimális eséllyel jégeső kíséretében. A nap hátralevő részében továbbra is helyi keletkezésű záporok, zivatarok lehetnek előbb a nyugati, később a keleti részeken, de fontos megjegyezni hogy a térség nagyobbik részén lesznek szárazon maradt területek, ennek oka a záporos csapadék egyik jellemzője, a lokalitás, hiszen ezek az apróbb gócok csak néhány km²-en okoznak mérhető mennyiségű csapadékot - írja a Kőszegi Időjárás Előrejelzés.

Vihar: Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2025.08.17 vasárnap éjfélig

Középhőmérséklet:

Tetőzik a hőség. Szombaton nagy területen 27 fok felett, az ország középső és déli részein 29 fok felett alakul a napi középhőmérséklet. Vasárnap várhatóan már csak a Dél-Alföldön lehetnek 25 fok felett a napi középhőmérsékletek.

Zivatar:

Ma délutántól elsősorban a Dunántúl nyugati felén lehetnek alkalmasak a feltételek kevés, rövid életű zivatar kialakulásához, amelyekhez viharos (60-80 km/h) széllökés, kisebb szemű jégeső és intenzív (~10-20 mm, néhol esetleg ennél több) csapadék is társulhat. Zivatar kialakulása másutt sem kizárt. Vasárnap napközben várhatóan már nagyobb területen lehetnek alkalmasak a feltételek zivatarok képződéséhez, legalacsonyabb valószínűséggel az északnyugati országrészben. Környezetükben a maihoz hasonló kísérőjelenségek fordulhatnak elő, ugyanakkor egy-egy zivatart ekkor már nagyobb valószínűséggel kísérhet felhőszakadás-szerű intenzitású (~25-30 mm) csapadék is - figyelmeztet a hungaromet.

