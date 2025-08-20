Villámzivatar érte el a vasi várost - Percek alatt víz alatt úsztak az udvarok

Olvasóktól tudjuk, szerdán este hat óra után nem sokkal erőteljesen gyülekeztek a felhők, majd pár perc alatt villámzivatar érte le Büköt. Jég nem esett, eső viszont annál jobban. Pár perc alatt víz alá kerültek az udvarok. Rövid idő alatt több mint tíz milliméternyi eső esett. Az égen párszor dörrent. Este hét óra körül pedig ismét kezd kisütni a nap. Igazi nyári zápor volt ez.

Villámzivatar: több, mint tíz milliméternyi eső esett Bükön

Villámzivatar - Előre jeleztük

Mint arról beszámoltunk, a HungaroMet hivatalos közösségi oldalán tette közzé, hogy átalakulóban van a kontinens időjárása: ugyanis kimélyült az a mediterrán ciklon, amelyet az olasz kollégák a Lukas névvel illettek. A légörvény északkelet felé veszi útját, miközben délnyugat-északkeleti irányban egy hosszan elnyúló frontzóna élesedik ki. A ciklon az olaszoknál komolyabb zivatarokat, nagy méretű jégesőt, villámárvizeket okozhat. A mellékelt animáción több 10 mm-es értékeket láthatunk.