3 órája

Kiadták a vörös kód figyelmeztetést

Címkék#kánikula#HungaroMet Zrt#helyzet#időjárás

Nagyon meleg lesz. Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a HungaroMet Zrt. előrejelzését és az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztását figyelembe véve péntek reggel 8 órától vasárnap 24 óráig az egész országra kiadta a vörös kód figyelmeztetést – közölte a Belügyminisztérium.

Vaol.hu

Azt írták: a vörös kód riasztásnak két fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.

Kiadták a vörös kód figyelmeztetést
Forrás:  Shutterstock

Az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága jelenleg országosan és Budapesten is 77 százalékos – jelezték.

Fontosnak nevezték, hogy ha valaki bajba jutott hajléktalan embert lát, hívja a regionális diszpécserszolgálatot, amely a jelzések alapján azonnal tud intézkedni. A speciális eljárásrend idején a hajléktalanellátásban az élet védelme az első – hívták fel a figyelmet.

Vörös kód: Várható időjárás az ország területén péntek éjfélig

Folytatódik a felhőtlen, napos, száraz idő, legfeljebb pénteken napközben lehet helyenként kevés gomolyfelhő az égen. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13, 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal frissítőbb, míg vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken, nagyobb városokban melegebb lehet a hajnali órákban. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 33, 38 fok között várható.
 

