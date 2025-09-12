szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jön a vihar!

1 órája

Kiadták a figyelmeztetést Vas megyére: viharos szél, jég és felhőszakadás is kilátásban van

Címkék#eső#jég#időjárás#figyelmeztetés

Figyelmeztetés van érvényben Vasban, mutatjuk a részleteket.

Vaol.hu

A HungaroMet hivatalos oldalán tájékoztatnak, hogy Vas megyére figyelmeztetés van érvényben szombat éjfélig zivatar miatt. 

időjárás, figyelmeztetés
Időjárás: figyelmeztetés van érvényben már pénteken is.
Forrás: MW/archív

Figyelmeztetés van érvényben Vas megyében

Mint írják, pénteken a délutáni, esti órákban főként a Dunántúl nyugat, északnyugati felén előfordulhat egy-két zivatar intenzív csapadék (15-25 mm), kisebb méretű jég (<2 cm) és erős, esetleg viharos széllökések kíséretében.

Szombaton a hajnali, reggeli órákban északnyugaton egy-egy intenzívebb záport villámtevékenység kísérhet, majd délután jellemzően a Dunántúl északi felén alakulhatnak ki zivatarok a péntekihez hasonló kísérőjelenségekkel. Késő estétől az Észak-Alföld és Északi-középhegység térségében növekszik a zivatarhajlam.

Két vármegyére adtak ki figyelmeztetést, Vas közte van
Forrás: HungaroMet

Pénteki időjárás

Az ország területén a köd és a rétegfelhőzet délelőtt mindenütt feloszlik, országszerte napos, gomolyfelhős idő várható. Csak kevés helyen fordulhat elő zápor. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 15 és 20 fok közé hűl le a levegő.

Vasban délelőtt 18 fok körül lesz a hőmérséklet, délután maximum 25 fok lehet, záporral, közepesen felhős idővel. Estére 17 fokra csökken a hőmérséklet, záporral és mérsékelt széllel. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu