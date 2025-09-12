Kiadták a figyelmeztetést Vas megyére: viharos szél, jég és felhőszakadás is kilátásban van

A HungaroMet hivatalos oldalán tájékoztatnak, hogy Vas megyére figyelmeztetés van érvényben szombat éjfélig zivatar miatt.

Figyelmeztetés van érvényben Vas megyében

Mint írják, pénteken a délutáni, esti órákban főként a Dunántúl nyugat, északnyugati felén előfordulhat egy-két zivatar intenzív csapadék (15-25 mm), kisebb méretű jég (<2 cm) és erős, esetleg viharos széllökések kíséretében.

Szombaton a hajnali, reggeli órákban északnyugaton egy-egy intenzívebb záport villámtevékenység kísérhet, majd délután jellemzően a Dunántúl északi felén alakulhatnak ki zivatarok a péntekihez hasonló kísérőjelenségekkel. Késő estétől az Észak-Alföld és Északi-középhegység térségében növekszik a zivatarhajlam.

Két vármegyére adtak ki figyelmeztetést, Vas közte van

Pénteki időjárás

Az ország területén a köd és a rétegfelhőzet délelőtt mindenütt feloszlik, országszerte napos, gomolyfelhős idő várható. Csak kevés helyen fordulhat elő zápor. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 15 és 20 fok közé hűl le a levegő.

Vasban délelőtt 18 fok körül lesz a hőmérséklet, délután maximum 25 fok lehet, záporral, közepesen felhős idővel. Estére 17 fokra csökken a hőmérséklet, záporral és mérsékelt széllel.