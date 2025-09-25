szeptember 25., csütörtök

Szeptemberben tél

1 órája

Nem csak esőt, de havat is hozott a hidegfront - fotók, videó

Címkék#tél#időjárás#havazás

Magyarországra igazi őszt hozott a kedden érkező hidegfront, viszont van, ahová pedig telet.

Vaol.hu

Ahogy arról részletesen beszámoltunk, és ahogy azt az általunk megkérdezett szakértő megjósolta, hirtelen, éles váltással érkezett meg az ősz Vas vármegyébe kedden. Hétfőn, a délutáni órákban még igazi nyárias volt az időjárás, Szombathelyen egészen 29 fokig melegedett fel a levegő hőmérséklete, ez kedden már ugyanabban az időben csak 17 fok volt. A hidegfronttal az eső is átvette az uralmat térségünk felett, az elmúlt két napban jelentős mennyiségű csapadék hullott Vasban. Az Alpokban viszont egy évszak kimaradt, ott ugyanis a hidegfront nem csupán esőt, de havazást is hozott. Több felvétel is készült a hegység olasz részén, ahogy fehérbe öltözött a táj az első havazás alkalmával. 

Havazás: az Olasz Aplokbán havat is hozott a hidegfront
Havazás: az Olasz Aplokbán havat is hozott a hidegfront
Forrás: Facebook/MetFigyelő

Havazás az Alpokban

Szeptember végén megérkezett a tél első igazi hírnöke: az Olasz Alpokban, Cervinia térségében tegnap, azaz szerdán megvolt a szezon első havazása. A hidegfront nemcsak lehűlést hozott, hanem látványos fehér takaróval is beborította a magasabb csúcsokat. Bár a völgyekben még őszies az idő, a hegyekben már igazi téli hangulat uralkodik - írja cikkében a koponyeg.hu. A Metfigyelő hivatalos közösségi oldalán fotókon is bemutatja, ahogy fehérbe öltözött a táj. 

Egy másik felvétel is előkerült, ami szintén az Olasz Alpokban készült, egészen pontosan a behavazott Stelvio-hágónál. A videón látni, ahogy az autók küzdenek a kanyargós szerpentínen, ahol egy friss havazás alaposan megnehezíti a közlekedést. 

 

