Nem csak esőt, de havat is hozott a hidegfront - fotók, videó

Ahogy arról részletesen beszámoltunk, és ahogy azt az általunk megkérdezett szakértő megjósolta, hirtelen, éles váltással érkezett meg az ősz Vas vármegyébe kedden. Hétfőn, a délutáni órákban még igazi nyárias volt az időjárás, Szombathelyen egészen 29 fokig melegedett fel a levegő hőmérséklete, ez kedden már ugyanabban az időben csak 17 fok volt. A hidegfronttal az eső is átvette az uralmat térségünk felett, az elmúlt két napban jelentős mennyiségű csapadék hullott Vasban. Az Alpokban viszont egy évszak kimaradt, ott ugyanis a hidegfront nem csupán esőt, de havazást is hozott. Több felvétel is készült a hegység olasz részén, ahogy fehérbe öltözött a táj az első havazás alkalmával.

Havazás: az Olasz Aplokbán havat is hozott a hidegfront

Forrás: Facebook/MetFigyelő

Havazás az Alpokban

Szeptember végén megérkezett a tél első igazi hírnöke: az Olasz Alpokban, Cervinia térségében tegnap, azaz szerdán megvolt a szezon első havazása. A hidegfront nemcsak lehűlést hozott, hanem látványos fehér takaróval is beborította a magasabb csúcsokat. Bár a völgyekben még őszies az idő, a hegyekben már igazi téli hangulat uralkodik - írja cikkében a koponyeg.hu. A Metfigyelő hivatalos közösségi oldalán fotókon is bemutatja, ahogy fehérbe öltözött a táj.

Egy másik felvétel is előkerült, ami szintén az Olasz Alpokban készült, egészen pontosan a behavazott Stelvio-hágónál. A videón látni, ahogy az autók küzdenek a kanyargós szerpentínen, ahol egy friss havazás alaposan megnehezíti a közlekedést.