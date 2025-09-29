Időjárás
4 órája
Tél az őszben: hóra ébredtek a magasabban fekvő területeken
A hétvégén írtunk róla, Vas megyében is éles váltás volt az elmúlt héten. Hétfőn, a délutáni órákban még igazi nyárias volt az időjárás, Szombathelyen egészen 29 fokig melegedett fel a levegő hőmérséklete, ez kedden már ugyanabban az időben csak 17 fok volt. Az Alpokban viszont egy évszak kimaradt, ott ugyanis a hidegfront nem csupán esőt, de havazást is hozott. Több felvétel is készült a hegység olasz részén, ahogy fehérbe öltözött a táj az első havazás alkalmával.
Havazás: Erdélyben is hóra ébredtek
Az Időinfó-MetKép közösségi oldalon megosztották, hétfőn hóra ébredtek Erdélyben is, fehér lett a táj a Hargitán.
