Hihetetlen: strandidő szeptember közepén

Csütörtöktől jelentős felmelegedés kezdődik - írtuk korábban. A hétvégi időjárás nagy meglepetést tartogat, az időkép.hu előrejelzése szerint akárt strandolhatunk is szombaton és vasárnap.

Strandidőt hoz a hétvégi időjárás

Forrás: Shutterstock

Elkényeztet bennünket a hétvégi időjárás

Pénteken 24-29 fokig melegszik a levegő, a hétvégén pedig elérjük, vasárnap néhol egy-két fokkal meg is haladjuk a 30 fokot, így még egy strandolás is bőven beleférhet - írják. Ráadásul felhő is alig lesz az égen, a ragyogó napsütésben legfeljebb a hajnali pára- és ködfoltok emlékeztetnek majd arra, milyen évszakot is írunk valójában.

A meteorológiai jelentés szerint a Velencei-tó és a Balaton vize is 21 fokos.