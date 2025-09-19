27 perce
Hihetetlen: strandidő szeptember közepén
Indián nyár, vénasszonyok nyara ide vagy oda, erre azért nem számítottunk. Strandidőd hoz a hétvégi időjárás.
Csütörtöktől jelentős felmelegedés kezdődik - írtuk korábban. A hétvégi időjárás nagy meglepetést tartogat, az időkép.hu előrejelzése szerint akárt strandolhatunk is szombaton és vasárnap.
Elkényeztet bennünket a hétvégi időjárás
Pénteken 24-29 fokig melegszik a levegő, a hétvégén pedig elérjük, vasárnap néhol egy-két fokkal meg is haladjuk a 30 fokot, így még egy strandolás is bőven beleférhet - írják. Ráadásul felhő is alig lesz az égen, a ragyogó napsütésben legfeljebb a hajnali pára- és ködfoltok emlékeztetnek majd arra, milyen évszakot is írunk valójában.
A meteorológiai jelentés szerint a Velencei-tó és a Balaton vize is 21 fokos.