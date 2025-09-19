szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

1 órája

Hihetetlen: strandidő szeptember közepén

Címkék#hétvégi előrejelzés#strand#időjárás

Indián nyár, vénasszonyok nyara ide vagy oda, erre azért nem számítottunk. Strandidőd hoz a hétvégi időjárás.

Vaol.hu

Csütörtöktől jelentős felmelegedés kezdődik - írtuk korábban. A hétvégi időjárás nagy meglepetést tartogat, az időkép.hu előrejelzése szerint akárt strandolhatunk is szombaton és vasárnap.

Strandidőt hoz a hétvégi időjárás
Strandidőt hoz a hétvégi időjárás
Forrás:  Shutterstock

Elkényeztet bennünket a hétvégi időjárás

Pénteken 24-29 fokig melegszik a levegő, a hétvégén pedig elérjük, vasárnap néhol egy-két fokkal meg is haladjuk a 30 fokot, így még egy strandolás is bőven beleférhet - írják. Ráadásul felhő is alig lesz az égen, a ragyogó napsütésben legfeljebb a hajnali pára- és ködfoltok emlékeztetnek majd arra, milyen évszakot is írunk valójában.

A meteorológiai jelentés szerint a Velencei-tó és a Balaton vize is 21 fokos.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu