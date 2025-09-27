szeptember 27., szombat

Tél az őszben

2 órája

A hidegfront már nem tréfál, óriási hóréteg lepte be a tájat

Címkék#hó#időjárás#havazás

Komoly havazásokat figyeltek meg. És bár Vas megyében csak eső áztatta a tájat, volt, ahol komoly hóréteg alakult ki.

Vaol.hu

Korbban arról számoltunk be, hogy az Olasz Alpokban, Cervinia térségében megvolt a szezon első havazása. A hidegfront nemcsak lehűlést hozott, hanem látványos fehér takaróval, hóval is beborította a magasabb csúcsokat. Bár a völgyekben még őszies az idő, a hegyekben már igazi téli hangulat uralkodik.

Hatalmas hóréteg takarja az olasz Alpokat.
Hatalmas hóréteg takarja az olasz Alpokat.
Fotó: Apple Photos Clean Up / Forrás: MetFigyelő

Hó Olaszországban

Vas megyében is éles váltás volt az elmúlt héten. Hétfőn, a délutáni órákban még igazi nyárias volt az időjárás, Szombathelyen egészen 29 fokig melegedett fel a levegő hőmérséklete, ez kedden már ugyanabban az időben csak 17 fok volt. Az Alpokban viszont egy évszak kimaradt, ott ugyanis a hidegfront nem csupán esőt, de havazást is hozott. Több felvétel is készült a hegység olasz részén, ahogy fehérbe öltözött a táj az első havazás alkalmával. 

A MetFigyelő hivatalos közösségi oldalán osztott meg képet az elképesztő jelenségről, amelyen jól látható a vastag hóréteg. A hóvastagság közel 50 cm volt pénteken az olasz Alpokban található Passo dei Salati-nál (tszf. 2971 m)! A térségben jelenleg (szombaton) is havazik! - írják a posztban. Így valószínűleg még nagyobb hóréteg halmozódik majd fel.

Hétvégi időjárás Vas megyében

A hétvégén azonban előre láthatólag Vas megyében nem kell se esőre, se hóra számítani, szombat délután maximum 19 fok lehet, erősen felhős, mérsékelt széllel. Estére 14 fokra esik vissza a hőmérséklet, de hajnalra akár 12 fok is lehet. Veszélyjelzést egyelőre nem adtak ki se szombatra, se vasárnapra Vas megyére - írtuk korábban.

Vasárnap délelőtt 15 fok körül alakul a hőmérséklet kissé felhős mérsékelt északi széllel. Délután 19 fok, közepesen felhő idő várható élénk széllel. Vasárnap estére pedig 12 fk körülire hűlhet le a hőmérséklet - írja a HungaroMet előrejelzésében.

 

 

