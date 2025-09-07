szeptember 7., vasárnap

Égi jelenség

1 órája

Teljes holdfogyatkozás vasárnap - Derült ég alatt ragyog a vörös hold

Címkék#csillag#gomolyfelhős#felhőzet#Dunántúl

Meteorológia: a Dunántúl északi tájain és az ország középső részében lehetnek a legjobbak a körülmények a holdfogyatkozás megfigyeléséhez.

Vaol.hu

Elsősorban a Dunántúl északi, északkeleti tájain és az ország középső negyedében lesz nagy területen derült az ég vasárnap este, így itt lehetnek a legjobbak a körülmények a holdfogyatkozás megfigyeléséhez - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán

holdfogyatkozás
Vasárnap vérhold és holdfogyatkozás lesz látható hazánk egén
Fotó: VN-archív

Vasárnap este teljes holdfogyatkozás lesz, amit Magyarországról is meg lehet figyelni. Több mint két órán át lehet gyönyörködni a teljes holdfogyatkozás teli fázisában, majd a részleges holdfogyatkozás során levonuló földárnyékban. A sötétvörös, egészen halvány fogyatkozó telihold körül a csillagok is megpillanthatók lesznek, a távcsőben az óriási, vörös holdkorong így látszólag térben lebeg a csillagok előtt, egészen különleges látványt nyújtva.

A teljes holdfogyatkozás Budapesten 19:31-kor kezdődik és 20:53-ig tart, az ország keleti részein ehhez képest néhány perccel korábbi, míg nyugaton néhány perccel későbbi időpontokkal érdemes számolni. Hozzátették: a jelenlegi várakozások szerint a Dunántúl északi, északkeleti tájain, és az ország középső negyedében lehet vasárnap este nagy területen derült az ég, így itt lehetnek a legjobbak a körülmények a holdfogyatkozás megfigyeléséhez.

Holdfogyatkozás: A felhők kitakarhatják a látványt

A Dunántúl nyugati, délnyugati, déli részei fölé vasárnap a déli óráktól kezdve időszakosan megvastagodó magasszintű felhőzet érkezhet. Az északkeleti, keleti megyékben pedig kora estig még kitarthatnak a délután képződő záporok, zivatarok is, így ott gomolyfelhős lesz az ég, de az este során az országnak azon a részén is fokozatosan megszűnnek a csapadékgócok, és csökkenni fog a felhőzet, így kisebb körzetekben ott is megfigyelhető lehet a teljes holdfogyatkozás.

