szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Holdfogyatkozás - Vasban felhőmentes lesz az ég? Van egy rossz hírünk

Címkék#magasszintű#Holdfogyatkozás#telihold#Dunántúl#időjárás

A HungaroMet előrejlezése szerint a Dunántúl nyugati, délnyugati, déli részei fölé vasárnap a déli óráktól kezdve időszakosan megvastagodó magasszintű felhőzet érkezhet.

Vaol.hu

Vasárnap este teljes holdfogyatkozás lesz, amit Magyarországról is meg lehet figyelni. Több mint két órán át lehet gyönyörködni a teljes holdfogyatkozás teli fázisában, majd a részleges holdfogyatkozás során levonuló földárnyékban. A sötétvörös, egészen halvány fogyatkozó telihold körül a csillagok is megpillanthatók lesznek, a távcsőben az óriási, vörös holdkorong így látszólag térben lebeg a csillagok előtt, egészen különleges látványt nyújtva. 

holdfogyatkozás
Sokakat érdekel, hogy milyen lesz este az időjárás, a holdfogyatkozás idején. Fotó: VN-archív

Holdfogyatkozás: Milyen lesz az idő Vasban?

Sokakat érdekel, hogy milyen lesz este az időjárás, a holdfogyatkozás idején. A HungaroMet előrejlezése szerint a Dunántúl nyugati, délnyugati, déli részei fölé vasárnap a déli óráktól kezdve időszakosan megvastagodó magasszintű felhőzet érkezhet. 

Mi vár ránk, a kisebb területen, Vasban? - kérdeztük Ráduly Lászlótól, a Kőszegi Időjárás Előrejelzés közösségi oldal kezelőjétől.

- Sajnos, csak a szerencsés helyeken lesz látható, a holdfogyatkozás - kezdte. - A közepesen, néha erősen fátyolfelhős ég itt marad felettünk. Ezen átszűrődhet a hold, de sokat ront az élményen. A megye keleti részén van jobb esély látni, de nem lesz teljesen tiszta az ég felettünk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu