Holdfogyatkozás - Vasban felhőmentes lesz az ég? Van egy rossz hírünk

Vasárnap este teljes holdfogyatkozás lesz, amit Magyarországról is meg lehet figyelni. Több mint két órán át lehet gyönyörködni a teljes holdfogyatkozás teli fázisában, majd a részleges holdfogyatkozás során levonuló földárnyékban. A sötétvörös, egészen halvány fogyatkozó telihold körül a csillagok is megpillanthatók lesznek, a távcsőben az óriási, vörös holdkorong így látszólag térben lebeg a csillagok előtt, egészen különleges látványt nyújtva.

Sokakat érdekel, hogy milyen lesz este az időjárás, a holdfogyatkozás idején. Fotó: VN-archív

Holdfogyatkozás: Milyen lesz az idő Vasban?

Sokakat érdekel, hogy milyen lesz este az időjárás, a holdfogyatkozás idején. A HungaroMet előrejlezése szerint a Dunántúl nyugati, délnyugati, déli részei fölé vasárnap a déli óráktól kezdve időszakosan megvastagodó magasszintű felhőzet érkezhet.

Mi vár ránk, a kisebb területen, Vasban? - kérdeztük Ráduly Lászlótól, a Kőszegi Időjárás Előrejelzés közösségi oldal kezelőjétől.

- Sajnos, csak a szerencsés helyeken lesz látható, a holdfogyatkozás - kezdte. - A közepesen, néha erősen fátyolfelhős ég itt marad felettünk. Ezen átszűrődhet a hold, de sokat ront az élményen. A megye keleti részén van jobb esély látni, de nem lesz teljesen tiszta az ég felettünk.