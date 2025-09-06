szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Lehűlt a levegő

1 órája

Időjárás - Az északnyugati szelet nagy területen viharos lökések is kísérhetik

Címkék#éjfél#Dunántúl#gomolyfelhő#időjárás#hőmérséklet

Ismét feloszlik felettünk egy hidegfront, amelynek hatására csak néhány fokkal mérséklődik a meleg, csapadék pedig csak kevés helyen várható. Ilyen lesz a szombati időjárás.

Vaol.hu

Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig 

időjárás
Időjárás - A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 32 fok között várható,
Forrás: VN-archív

Kora délelőttig a Dunántúlon egyre kevesebb helyen lehetnek záporok. Napközben napos idő várható többnyire kevés fátyol- és gomolyfelhővel, kisebb körzetekben erőteljes lehet a gomolyfelhő-képződés. Az ország északkeleti, keleti harmadán előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős, eleinte még viharos lökések kísérhetik. 

Időjárás - A további részletek

A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 32 fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő - írja a HungaroMet.

