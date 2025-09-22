szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás előrejelzés

38 perce

Időjárás: az utolsó nyári napokat élvezhetjük még hétfőn

Címkék#előrejelzés#időjárás#napsütés

Mutatjuk, milyen idővel indul a hét Vas megyében.

Vaol.hu

A HungaroMet hivatalos időjárás előrejelzése szerint, hétfőn az ország területén nagyrészt derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb kevés fátyolfelhő lehet felettünk. A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon és az Alföldön többfelé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet döntően 30 fok körül várható. Késő estére 14 és 25 fok közé hűl le a levegő.

időjárás
Hétfőn még napsütéses időjárás lesz.
Fotó: Gál Gábor / Forrás: MW/archív

Milyen időjárás lesz hétfőn Vas megyében?

A HungaroMet hétfőre egyelőre nem adott ki veszélyjelzést Vas megyére. Délelőtt a hőmérséklet 21 fok körül lesz, derült égbolttal és élénk széllel. Déután akár már 28 fok is lehet, estére azonban 22 fok köré hűl a hőmérséklet, kissé felhős idővel. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu