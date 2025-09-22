Időjárás előrejelzés
38 perce
Időjárás: az utolsó nyári napokat élvezhetjük még hétfőn
Mutatjuk, milyen idővel indul a hét Vas megyében.
A HungaroMet hivatalos időjárás előrejelzése szerint, hétfőn az ország területén nagyrészt derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb kevés fátyolfelhő lehet felettünk. A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon és az Alföldön többfelé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet döntően 30 fok körül várható. Késő estére 14 és 25 fok közé hűl le a levegő.
Milyen időjárás lesz hétfőn Vas megyében?
A HungaroMet hétfőre egyelőre nem adott ki veszélyjelzést Vas megyére. Délelőtt a hőmérséklet 21 fok körül lesz, derült égbolttal és élénk széllel. Déután akár már 28 fok is lehet, estére azonban 22 fok köré hűl a hőmérséklet, kissé felhős idővel.
