Időjárás: az utolsó nyári napokat élvezhetjük még hétfőn

A HungaroMet hivatalos időjárás előrejelzése szerint, hétfőn az ország területén nagyrészt derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb kevés fátyolfelhő lehet felettünk. A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon és az Alföldön többfelé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet döntően 30 fok körül várható. Késő estére 14 és 25 fok közé hűl le a levegő.

Hétfőn még napsütéses időjárás lesz.

Fotó: Gál Gábor / Forrás: MW/archív

Milyen időjárás lesz hétfőn Vas megyében?

A HungaroMet hétfőre egyelőre nem adott ki veszélyjelzést Vas megyére. Délelőtt a hőmérséklet 21 fok körül lesz, derült égbolttal és élénk széllel. Déután akár már 28 fok is lehet, estére azonban 22 fok köré hűl a hőmérséklet, kissé felhős idővel.