Ma még élvezzük ki a nyárias időt, mert holnapra már kiadták a riasztást Vas vármegyére

Mutatjuk, milyen időre lehet számítani csütörtökön vármegyénkben.

Fotó: Cseh Gábor

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint napos időre van kilátás gomoly-, keleten fátyolfelhőkkel is. Kevés helyen valószínű zápor, zivatar - főként hazánk keleti, délkeleti felén. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz, a zivatarok környékén előfordulhat erős széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között várható, délkeleten, keleten lesz a legmelegebb idő. Késő estére 17 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Ami Szombathelyt és térségét illeti, csütörtökön a reggeli órákban kissé hűvös lesz, napközben azonban napsütésre számíthatunk, felhő alig jelenik meg az égen. A hőmérséklet 27 és 29 fok között tetőzik. A délutáni órákban mérsékelt délkeleti szél érezhető, csapadék azonban nem várható. 

Időjárás: péntekre kiadták az elsőfokú, vagyis citromsárga figyelmeztetést Vas vármegyére
Forrás: HungaroMet

Időjárás: kiadták a riasztást Vasra

A HungaroMet csütörtökre nem adott ki riasztást Vas vármegyére, viszont péntekre már igen, méghozzá elsőfokút a zivatarok veszélyei miatt. Mint írják, az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik - írja a koponyeg.hu

 

 

