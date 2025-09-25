Csütörtökön délelőtt még az esőé lesz a főszerep Vas vármegyében, aztán ez rövid ideig megváltozik

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint, általában erősen felhős vagy borult idő várható, de a délnyugati harmadban átmenetileg szakadozottabbá válhat a felhőtakaró. Több helyen számíthatunk időszakos esőre, záporra. Az északkeleti szél nagy területen élénk, északkeleten néhol erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északi felén döntően 14 és 19, míg délen 20 és 25 fok között valószínű. Késő estére 11 és 18 fok közé hűl le a levegő.

Időjárás: a radarképen látszódik, ahogy tolódik el a csapadékzóna térségünkből, de nem kell sokat várni az utánpótlásra

Forrás: HungaroMet

Időjárás: délelőtt még az eső lesz az úr

A HungaroMet egyelőre nem adott ki figyelmeztetést Vas vármegyére. Az elmúlt 24 órában jelentős mennyiségű csapadék érte el térségünket, de ez csütörtök élutánra némileg változik. A Kőszegi Időjárás Előrejelzés mérései szerint csütörtökön is folytatódik a borongós, néhol párás időjárás.

Mint írják a délelőtti órákban a megszűnik a tartós csapadék, majd egészen az esti, késő esti órákig átmeneti csapadékszünet valószínű, ebben az időszakban csak egy-egy helyen fordulhat elő csepergés, szitálás. Az északias irányú légmozgás mérsékelt marad. Délutánra 11-14 fokig emelkedik a hőmérséklet. Csütörtök késő estétől átmenetileg ismét többfelé fordulhat elő jellemzően gyenge eső, záporeső. Ez a csapadéksáv várhatóan péntek délelőtt vonul le a térségünkről a jelen számítások szerint.

Orvosmeteorológia

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.