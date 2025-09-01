1 órája
Trükkös időjárás: nem mindegy, miben indul iskolába a gyerek az első őszi napon
Szeptember 1-én indul az iskola és az őszi idő is. A szeszélyes időjárást jobb előre megnézni, mielőtt elindulunk, nehogy meglepjen minket napközben. Mutatjuk, hogy miszerint kell választani a ruhatárból.
A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint az első szeptemberi napon, hétfőn az ország területén a pára, köd feloszlása után hazánk nyugati felén kevés, keleten több gomolyfelhő képződik, de alapvetően sokat fog sütni a nap. Az északkeleti, keleti tájakon néhány zápor kialakulhat. A déli, délnyugati szél elsősorban a Dunántúlon élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű.
Időjárás Vas megyében
A HungaroMet egyelőre nem adott ki veszélyjelzést hétfőre. Délelőtt a hőmérséklet 20 fok körül alakul, kissé felhős, élénk szél kíséri. Délután maximum 28 fokig emelkedik a hőmérséklet és marad a felhős, szeles idő. Estére 22 fok körül lesz a hőmérséklet, derült égbolttal és mérsékelt széllel.