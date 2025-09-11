szeptember 11., csütörtök

Továbbra is érvényben van a figyelmeztetés Vas vármegyében

Mutatjuk, milyen időre lehet számítani csütörtökön Vas vármegyében.

Időjárás Vasban.

Forrás: VN-archív

A HungaroMet időjárás előrelejzése szerint nyugat felől előbb a Dunántúlon, majd a Duna-Tisza közén is felszakadozik, csökken a felhőzet, és gomolyfelhős, napos idő valószínű. A Tiszántúlon ugyanakkor sok felhőre számíthatunk, legfeljebb rövid időre süthet ki a nap. Délelőttig a tartós csapadék az északkeleti, keleti tájakon is megszűnik. Később a délnyugati, déli határvidéken alakulhat ki zápor, zivatar, illetve a Tiszántúlon is számíthatunk újabb esőre, záporra. A Tiszántúlon helyenként megerősödik a délnyugati szél, másutt a nyugati, északnyugati szél élénkül meg, majd estére mindenütt mérséklődik a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21, 26 fok között valószínű. Késő estére 15, 21 fokig hűl le a levegő.

Forrás: HungaroMet

A HungaroMet továbbra is érvényben tartja az elsőfokú figyelmeztetést a zivatarok veszélyei miatt Vas vármegyére, de csütörtökön erősen javuló tendenciát mutat az időjárás térségünkben a tegnapi naphoz képest. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! Erre azonban legfeljebb a délelőtti órákban kerülhet sor, délutánra már felszakadozik a felhőzet, sőt még a nap is kisüt, a levegő hőmérséklete pedig 25 fokig melegszik fel. Mint írják, ma a Tiszántúlon, illetve a délnyugati, déli határvidéken alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket intenzív csapadék (ált. 15-25 mm) és szélerősödés kísérhet. Késő estére nagyrészt lecseng a zivatartevékenység az országban. 

Orvosmeteorológia

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu

 

