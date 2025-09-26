1 órája
Mi már tudjuk, mikor enged az eső a szorításából térségünkben
Mutatjuk, milyen időre lehet számítani Vas vármegyében pénteken.
A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint altalában erősen felhős vagy borult idő várható, de napközben vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet, és egyes tájakon néhány órára a nap is kisüthet. Elszórtan valószínű időszakos eső, záporeső, a délkeleti tájakon a legkisebb a csapadék esélye. A keleties szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Délutánra többnyire 14 és 20 fok közé melegszik fel a levegő, de délkeleten ennél néhány fokkal melegebb is lehet - a Viharsarokban néhol akár 24 fokot is mérhetünk. Késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet.
Időjárás: még ki kell bírni az esőben, de már látszódik a vége
A HungaroMet egyelőre nem adott ki semmilyen figyelmeztetést Vas vármegyére. Térségünkben már kedd óta - kisebb megszakításokkal - folyamatosan esik az eső, a levegő hőmérséklete pedig 15 fok körül mozog. Arról is írtunk, hogy a legtöbb csapadékot országos szinten térségünk kapta, és még mindig nincs vége, ugyanis pénteken is egész nap az esőé lesz a főszerep. Aztán a szombattal együtt a fellélegzés is megérkezik térségünkben, ugyanis eláll az eső, közel 20 fokra melegszik a hőmérséklet, sőt a szombat délutáni órákban egy régen látott vendéget is üdvözölhetünk: a napsütést. Szóval, még ezt ez egy napot kell az angolos időben kibírni, de már lehet látni a végét.
Az Olasz Alpokban viszont havazott az elmúlt napokban, oda a nyár után egyből a tél költözött be, fehérbe borult a táj.
Nem csak esőt, de havat is hozott a hidegfront - fotók, videó
Orvosmeteorológia
Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.