44 perce

Az eső átvette a hatalmat a térségünk felett - itt várható a legtöbb csapadék - radarkép

#csapadék#eső#időjárás

Jelentősebb mennyiségű csapadék esik a következő 24 órában Vas vármegyében.

Vaol.hu

Ahogy arról szerdán reggel beszámoltunk, az eső átvette az uralmat Vas vármegyében, ugyanis bár nem intenzíven, de a kora délelőtti óráktól kezdve folyamatosan esik Szombathelyen. Beigazolódotak Pétervári Tibor, a HungaroMet szombathelyi észlelőjének mérései is. A szakértő érdeklődésünkre még hétfőn úgy fogalmazott: gyors lesz a váltás. Ennek már tegnap éreztük a hatását, ugyanis egyik napról a másikra 10-15 fokot esett vissza a hőmérséklet. Amíg a hét első napján 29 fokot is lehetett mérni Szombathelyen, valósággal nyárias volt az idő így szeptember második felében, addig kedden már csak 18 fokig emelkedett fel a hőmérő higanyszála, szerdán pedig még ennyi sem lesz. A szakértő felhívta a figyelmet: most könnyű lesz megfázni, öltözködjünk az időjárásnak megfelelően. A frontérzékenyekre is nehéz napok várnak, az arra érzékenyek tüneteket - többek között fejfájást - tapasztalhatnak.

Időjárás: a radarképen is látszik, ahogy az eső teljesen átvette az uralmat térségünk felett
Forrás: HungaroMet

Időjárás: az eső átvette a hatalmat térségünk felett

A koponyeg.hu előrejelzésében arról ír, hogy szerdán a legelső záporok és a tartósabb eső a Dunántúl délnyugati részén jelennek meg. Délután némileg abba marad a csapadék, de csupán egy rövid ideig, ugyanis visszatér. Szerda estére és éjszakára egyre nagyobb területen áztathatják a földet a csapadékfelhők. Mint írják, a kiadósabb mennyiségek főként a nyugati és délnyugati határvidéken valószínűek, akár 10 millimétert meghaladó eső is hullhat rövid idő alatt! És ezzel még nincs vége, a portál megemlíti, hogy a következő 24 órában szintén térségünkben várható a legtöbb csapadék, szóval esernyő legyen mindenkinél, különben borítékolható a megázás. 

 

 

