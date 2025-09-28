Időjárás: Esőre is számítani kell a hét utolsó napján

A HungaroMet hivatalos időjárás előrejelzése szerint, vasárnap az országban folytatódik az alapvetően felhős idő, de a változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Az északkeleti tájak kivételével elszórtan fordulhat elő időszakos eső, zápor, egy-egy helyen zivatar sem kizárt. Az északias szél helyenként megélénkül. A csúcshőmérséklet általában 15 és 21 fok között valószínű. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő.

Záporos időjárás is elérheti térségünket.

Forrás: Szendi Péter

Vasárnapi időjárás Vas megyében

A HungaroMet egyelőre nem adott ki veszélyjelzést sehova az ország területén. Vasárnap délelőtt 15 fok közüli hőmérsékletre kell számítani, közepesen felhős, mérsékelt széllel. Délután maximum 20 fokra emelkedik a hőmérséklet, záporra és élénk szélre is számítani kell. Estére eláll az eső, a hőmérséklet 14 fok körül alakul, élénk széllel. Hétfő hajnalra azonban, akár 8 fokra is lehűlhet az idő.