Előrejelzés

1 órája

Esernyőket elő, beköszönt az igazi őszi idő Vas megyében is

Címkék#eső#előrejelzés#időjárás

Mutatjuk, milyen idő várható szerdán Vas megyében.

Vaol.hu

A HungaroMet hivatalos időjárás előrejelzése szerint, szerdán az ország területén délelőtt még nagyobb szakadozások is lehetnek a felhőzetben, utána döntően erősen felhős idő várható inkább csak rövidebb napos időszakokkal. Elsősorban a Nyugat-Dunántúlon várható eső, zápor, amely estétől délnyugat felől egyre többfelé fordulhat, de a keleti országrész jó eséllyel teljesen szárazon marad. Az északkeleti szél nagy területen megélénkül, Borsodban és környékén azonban erős, sőt helyenként viharos széllökések is lehetnek. A maximum-hőmérséklet általában 20 és 28 fok között valószínű, de az Alpokalján és Borsod északi részein csak 15, 20 fok lesz.

időjárás, Bármikor meglephet az eső, kiadták a figyelmeztetést.
Esős időjárás éri el Vas megyét szerdán.
Fotó: Szendi Péter

Szerdai időjárás Vas megyében

Szerdára egyelőre nem adtak ki veszélyjelzést. Délelőtt Vas megyében a hőmérséklet 15 fok körül alakul, borult idővel és élénk északi széllel. Délután akár 18 fok is lehet, ami estére 16 fokra hűl le esővel élénk széllel és borult, felhős idővel.

 

 

