2 órája
Esernyőket elő, beköszönt az igazi őszi idő Vas megyében is
Mutatjuk, milyen idő várható szerdán Vas megyében.
A HungaroMet hivatalos időjárás előrejelzése szerint, szerdán az ország területén délelőtt még nagyobb szakadozások is lehetnek a felhőzetben, utána döntően erősen felhős idő várható inkább csak rövidebb napos időszakokkal. Elsősorban a Nyugat-Dunántúlon várható eső, zápor, amely estétől délnyugat felől egyre többfelé fordulhat, de a keleti országrész jó eséllyel teljesen szárazon marad. Az északkeleti szél nagy területen megélénkül, Borsodban és környékén azonban erős, sőt helyenként viharos széllökések is lehetnek. A maximum-hőmérséklet általában 20 és 28 fok között valószínű, de az Alpokalján és Borsod északi részein csak 15, 20 fok lesz.
Szerdai időjárás Vas megyében
Szerdára egyelőre nem adtak ki veszélyjelzést. Délelőtt Vas megyében a hőmérséklet 15 fok körül alakul, borult idővel és élénk északi széllel. Délután akár 18 fok is lehet, ami estére 16 fokra hűl le esővel élénk széllel és borult, felhős idővel.