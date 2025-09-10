Extrém vihar pusztítására van kilátás Európában, Vas vármegyében is kiadták a riasztást - térképek

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint délelőttől délnyugat felől újabb felhősödés várható, így az addigra kissé szakadozottabbá váló felhőzet ismét egyre több helyen - legkésőbb északkeleten is - záródik. A déli óráktól nyugat, délnyugat felől egyre többfelé valószínű eső, zápor, néhol zivatar, az Alpokalján jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Napközben megélénkül a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25, 31 fok között várható, de a Dunántúl csapadékos nyugati, délnyugati részein ennél hűvösebb valószínű. Késő este 18, 25 fokot mérhetünk.

Időjárás: kiadták a riasztást Vas vármegyére is zivatarok veszélyei miatt

Forrás: HungaroMet

A HungaroMet Vas vármegyére is kiadta az elsőfokú, vagyis citromsárga riasztást a zivatarok veszélyei miatt. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! Mint írják, szerdán napközben főként hazánk nyugati, délnyugati felén fordulhat elő néhol zivatar, intenzív csapadék (~15-25 mm) és szélerősödés kíséretében. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén a szerda éjfélig lehulló csapadékösszeg helyenként elérheti, meghaladhatja a 20 mm-t.

Időjárás: súlyos kilátások – előrejelzés Európa-szerte

Severe Weather Europe prognózisa már jóval drámaibb. Az előrejelzésük szerint súlyos időjárási körülmények fenyegetik egész Európát, az érkező viharnak a széle pedig eléri Magyarország nyugati határszélét, vagyis térségünket is. Mint írják, a nagy felbontású időjárási modellek szerint egy újabb árvízveszélyes esemény várható 2025. szeptember 10-én, szerdán. A vihar hamarosan megkezdi tombolását Európában, ami széleskörű zivatartevékenységet eredményez elsősorban Közép-Olaszország felett, majd fokozatosan kelet felé terjedve az Adriai-tenger térségében. A jelentősen magas, 50 mm feletti csapadékvíz-mennyiség ismét özönvízszerű, monszunos esőzésekhez vezet, 12-24 óra alatt nagy mennyiségű esőt hullatva, és jelentős árvízveszélyt okozva.

Időjárás: nem semmi vihar tombol nemsokára Európában, széle eléri Vas várnmegyét is

Forrás: Severe Europe Weather

Mint a cikkből kiderült, az extrém mennyiségű csapadék jelentős árvízveszéllyel várható, további heves szél, nagyobb jégeső kíséretében. Kedd estétől csütörtök reggelig több lassan mozgó, heves zivatarra számítanak Közép-Olaszországban (Toszkána és Lazio régió) és az Adriai-tenger térségében (Nyugat-Szlovénia, Horvátország partvidéke, Dél-Bosznia és Montenegró). 24 órán belül extrém mennyiségű, akár 200-400 mm-es, vagy akár még ennél nagyobb mennyiségű csapadék is előfordulhat. Kiemelik, ha az előrejelzések beigazolódnak, ez a történelmi eső katasztrofális villámárvizekhez vezethet. Ahogy a fenti térképen is látszik, ennek a széle éri el hazánk nyugati részét is.