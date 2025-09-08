Hétfőn még megússzuk, de keddre már figyelmeztetést adtak ki

A HungaroMet hivatalos időjárás előrejelzés szerint, hétfőn az országban nagyrészt fátyolfelhős, napos idő ígérkezik. Ugyanakkor főleg hazánk keleti, északkeleti felén magasabbra törnek a gomolyfelhők, melyekből záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csapadékgócokat elsősorban felhőszakadás, de akár kisebb méretű jég, valamint erős, viharos széllökés kísérheti. A légmozgás zivatartól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között várható. Késő este 16 és 21 fok közé hűl le a levegő.

Időjárás Vasban.

Forrás: VN-archív

Hétfői időjárás Vasban

Hétfő délelőtt 21 fok körül alakul a hőmérséklet, kissé felhős, mérsékelt széllel. Délután maximum 27 fok lehet, estér pedig 21 fokig csökken a hőmérséklet. Kedden azonban már zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!